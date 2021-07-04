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На водосховищі біля Яворова двічі «паслись» браконьєри

Наталя Дуляба

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У селі Терновиця, що поблизу Яворова, на місцевому водосховищі екологи двічі виявляли сліди браконьєрів, однак порушників так і не спіймали. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Під час перевірки на водосховищі у селі Терновиця інспектори спершу знайшли покинутий гумовий човен та рибальські сітки, у яких було 30 кг карасів. Всю рибу випустили у воду, втім рибалок-порушників так і не виявили.

Згодом екологи повернулися на місце з повторною перевіркою і знову натрапили на розкинуті сіті довжиною близько 400 м. Рибалок ні на водоймі, ні поблизу знову не було.

Водночас у Держекоінспекції кажуть, що на водосховищі рибогосподарську діяльність здійснює приватне підприємство «КРГ «Яворівське». Втім саме воно займалось незаконним виловом риби, не відомо.

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Нагадаємо, нещодавно на території Львівської області завершився сезон «тиші» – час, коли дикі тварини активно розмножуються, тому полювання й риболовля були забороненими.

Саме в такий період браконьєри виловили 45 кг риби із озера на Яворівщині. Всю рибу екологи випустили назад у воду, проте спіймати порушників не вдалося.

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