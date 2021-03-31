На Львівщині 1 квітня стартує сезон тиші

З 1 квітня по 15 червня на Львівщині стартує сезон тиші задля охорони середовища існування, умов розмноження та шляхів міграції диких тварин. Про це інформує департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

У з квітня до середини червня забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Мова йде про проведення вибухових робіт, запуск феєрверків, здійснення санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

Підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що може вплинути на стан тваринного світу, зобов’язані забезпечувати охорону середовищ існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин.

Порушення цих вимог несе адміністративну відповідальність. Штрафи становлять 510-850 гривень для громадян та 850-1190 гривень для посадових осіб.

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