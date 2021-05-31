У сезон тиші на Львівщині незаконно виловили 45 кг риби

У сезон«тиші та нересту браконьєри незаконно виловили 45 кг риби з озера у Яворівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

У сезон тиші та нересту, коли заборонений вилов риби та полювання на диких тварин, на Яворівщині відзначилися браконьєри. Із озера біля села Віжомля, що поблизу Судової Вишні, невідомі протиправно виловили 45 кг риби.

Екологи, які працювали на місці, виявили і витягнули з озера ставні сітки довжиною 900 м. У них нарахували близько 180 карасів, лящів та линів.

Всю рибу випустили назад в озеро, а сітки передали на оцінку спеціальній комісії. Хто саме здійснював незаконний вилов риби, з’ясувати так і не вдалося.

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«Звертаємо увагу на необхідність дотримання встановлених заборон під час нересту та сезону тиші. Зберігаймо довкілля, охороняймо природу і не турбуймо диких тварин у період їхнього розмноження, адже бережливе ставлення до природи є нашою спільною справою», – наголошують екологи.

Нагадаємо, сезон тиші на Львівщині стартував 1 квітня і триватиме до середини червня. Цей час припадає на період розмноження диких тварин, тому полювання й риболовля є забороненими. Екологи проводять рейди, аби спіймати порушників та накласти на них штраф.

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Фото: Держекоінспекція