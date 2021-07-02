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Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині

Андрій Котенський

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що 3 липня у Львові вранці та вдень буде гроза, під час грози шквали 15 – 20 м/с, град. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У суботу, 3 липня, у Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер західний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень під час грози шквал 15 – 20 м/с. Температура вночі 12 – 14° тепла, вдень 22 – 24° тепла.

Львів’ян закликають зважати на прогноз погоди й бути обачними.

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Натомість за даними Sinoptik, на Львівщині завтра прогнозують не більше 19 градусів тепла, а гроза очікується близько 15.00 год. До вечора опади припиняться.

Із понеділка до Львова знову почне повертатися спека, до 27-30 градусів тепла.

Зазначимо, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

Як відомо, 30 червня Львовом пройшовся повторний буревій, який знову повалив дерева та підтопив вулиці. Про перші його наслідки читайте за цим посиланням.

Перед цим негода була у Львові 25 червня. Тоді вітер і злива теж наробили шкоди: повалили близько 500 дерев, підтопили вулиці, пошкодили будинки, машини й дахи. Фото та наслідки бупевію можна побачити тут.

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