Буревій повалив у Львові 73 дерева і пошкодив вісім дахів

Буревій, який налетів на Львів надвечір 30 червня, повалив у місті 73 дерева та пошкодив вісім дахів будинків. Такі останні дані оприлюднила пресслужбі Львівської міської ради.

Станом на 21.00 у Львові:

– повалено 73 дерева

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– 6 дерев впало на авто

– підтоплено 21 підвал

– пошкоджено 8 дахів

– 7 під`їздів підтоплено

– пошкоджено 4 світлофори

– підтоплення вулиць: Джерельна, Наливайка, Сахарова, Торф`яна

– 20 аварій на мережах вуличного освітлення

Аварійні та комунальні бригади будуть працювати всю ніч.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові приступили до ліквідації наслідків буревію. Не курсує електротранспорт.

Як відомо на Львів 30 червня налетів повторний буревій, який повалив дерева та підтопив вулиці.

Попередній буревій стався минулого тижня, 25 червня. Вітер повалив близько 500 дерев. Фото та наслідки негоди можна побачити тут.

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