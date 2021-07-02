Член виконкому ЛМР розбудує будинок в центрі Львова під офіси

Фірма бізнесмена і члена виконавчого комітету Львівської міськради Артема Хмиза збудує в самому центрі Львова 4-поверховий офіс. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет на засіданні 2 липня, передає Львівський портал.

Так, ПП «Корпорація «Арт-Груп» та ТзОВ «Рута-Сервіс». отримали містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з надбудовою нежитлових приміщень на вул. С. Наливайка, 5 під адміністративно-офісний центр.

Підприємства фактично розбудують будівлю в самому центрі Львова, яка розташована біля готелю «Ріус». Вона має 2-3 поверхи, не є пам’яткою архітектури, довгий час слугувала як офісні і комерційні приміщення, зокрема, раніше тут знаходилась редакція газети «Львівська пошта».

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Реконструкцію проводитимуть у дворі будинку, фасадну частину, яка виходить на вул. Наливайка, суттєво змінювати не будуть.

Натомість всередині двору добудують додатковий поверх, а на даху зроблять відкриті тераси. Також у майбутньому офісному центрі буде підземний паверх, найімовірніше, там облаштують паркінг.

Площа адміністративно-офісного центру після реконструкції збільшиться із 1204 до 1914 м кв.

Всі роботи відбуватимуться в історичному ареалі Львова. Своїм рішенням виконком встановив, що відсоток забудови земельної ділянки має залишитись незмінним, а висота будівлі не повинна перевищувати 15 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Корпорація «Арт-Груп» займається вирощуванням ягід, горіхів та плодових дерев. Його власником є бізнесмен Артем Хмиз, який водночас є членом виконавчого комітету Львівської міськради. Раніше він був й депутатом Львівської міськради.

Також Артем Хмиз є співвласником «Майстерні карамелі», пабу «Дублін», ресторану «Tante Sophie», інформагенції «Львівські новини». Також він – співзасновник ГО «Самопоміч», ГО «Громадський рух «Варта».

Під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Артем Хмиз буде нести персональну відповідальність за будівництво на вул. Наливайка. 5.

Інше підприємство, ТзОВ «Рута-Сервіс», торгує електронним й телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього. Засновником є львів’янин Василь Михалевич.

Донедавна кінцевим бенефіціаром компанії був Руслан Печенко – брат колишнього члена виконкому та теперішнього депутата Львівської міськради від «Варти» Ореста Печенка. Обидва брати займаються будівництвом.

Наприкінці 2019 року ГО «Народна самооборона Львівщини», співзасновниками якої є Орест Печенко, Артем Хмиз та ще двоє чинних депутатів Львівської міськради, мерія «підкинула» більше 1 га землі на вул. Стрийській.

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