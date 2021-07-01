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Після удару блискавки біля Львова загорівся будинок

Наталя Дуляба

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У середу, 30 червня, під час негоди у селі Зимна Вода, що біля Львова, загорівся житловий будинок. Попередньою причиною займання є удар блискавки. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталась орієнтовно о 19:12 год. у цегляному двоповерховому будинку на вул. Козацькій, 9 у селі Зимна Вода.

На місце події негайно прибув загін рятувальників. До гасіння вогню залучили 22 надзвичайників. На те, аби приборкати полум’я, їм знадобилось півтори години.

Внаслідок пожежі ніхто не пострждав. Втім вогонь встиг знищити дерев’яне перекриття між поверхами, всі речі домашнього вжитку та частину підлоги.

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Офіційної причини виникнення пожежі наразі не називають, її ще встановлюють правоохоронці.

Проте як пише Zaxid.net із посиланням на голову Зимноводівської сільради, попередньо займання сталось через попадання у будинок розрядку блискавки.


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