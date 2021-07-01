Львів’ян вчитимуть їздити на електросамокатах

Протягом двох днів, 1 та 2 липня, у Львові проведуть перший майстер-клас з безпеки користування електросамокатами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Участь можуть взяти всі охочі, які зареєструються на захід. Для участі необхідно заповнити гугл-форму. Майстер-клас відбудеться на пр. Свободи, позаду пам’ятника Тарасу Шевченку.

«Обов’язково поговоримо про правила безпеки. Далі усі присутні отримають цікавий стікерпак та буклет про правила безпечного користування електросамокатами», – повідомили організатори майстер-класу.

Для кожної групи людей виділять 20-30 хв. Час можна буде вибрати в гугл-формі.

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Зазначимо, у Львівській міськраді вирішили врегулювати використання електросамокатів: обмежити їзду дітям, які не досягли 14 років, а також використання цього транспортного засобу кількома особами одночасно. Ці правила ще не є остаточними, їх зараз узгоджують у мерії, а кінцеве рішення ще має прийняти сесія Львівської міськради на своєму наступному засіданні у липні.

Нагадаємо, навесні у Львові набули неабиякої популярності електросамокати, адже свою роботу розпочали відповідні сервіси прокату. Проте львів’яни стали дедалі частіше скаржитись на швидку й небезпечну їзду електросамокатів тротуарами, через що у місті виникали непоодинокі аварії. В одному з таких зіткнень травмувалась навіть 83-річна жінка-пішохід.

Водночас притягнути до відповідальності водія електросамоката, який скоїв ДТП, є вкрай важко, адже цей вид транспорту дотепер поза законом. Затверджених правил для їзди на електросамокатах досі немає ні на місцевому, ні державному рівнях.

Детальніше про це читайте у статті «Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв електротранспорту» за цим посиланням.

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