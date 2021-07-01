Євро-2020: вболівальникам нагадали, що Італія закрита для українців

У суботу, 3 липня, у Римі відбудеться футбольний матч між збірними України та Англії в межах чвертьфіналу Євро-2020. У посольстві Україні в Італії зазначили, що більшість вболівальників з України не зможе потрапити на поєдинок до Італії, оскільки країна досі закрита на карантин. Про це посольство повідомило у Facebook, передає Львівський портал.

У відомстві наголосили ,що наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в Італію.

Зазначається, що у зв’язку розповсюдженням COVID-19 туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще знаходяться під забороною.

Відвідати Італію громадяни зазначеної групи можуть лише за наступних підстав (за обов’язковим наданням підтверджуючих документів):

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робота;

навчання;

лікування;

повернення на постійне місце проживання;

обставини, пов’язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

Виняток також зроблять для громадян Італії, ЄС або Шенгенської зони, а також осіб, які мають довгостроковий статус резидента та для членів їхніх сімей, якщо ті перебували в країні категорії «Е» протягом останніх 14 днів транзитом.

Можливість в’їзду в Італію з країн групи «E» також є для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії, ЄС або Шенгенської зони або людьми, які проживають в Італії на законних підставах.

Однак, обов’язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-денної самоізоляції.

Нагадаємо, Україна сенсаційно пробилася до чвертьфіналу ЧЄ-2020. Наступний поєдинок синьо-жовтих пройде 3 липня у Римі проти збірної Англії.

Як повідомляв Львівський портал, ЄС з 1 липня дозволить вільний в’їзд зі ще 12 країн, в тому числі Молдови, Азербайджану і Вірменії. України у цьому списку наразі немає.

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