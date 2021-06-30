ЄС продовжив коронавірусні обмеження вільного в'їзду з України

ЄС з 1 липня дозволить вільний в’їзд зі ще 12 країн, в тому числі Молдови, Азербайджану і Вірменії. України у цьому списку немає. Про це у Twitter повідомляє Європейська правда з посиланням на дані рішення комітету постійних представників ЄС.

«Косово, Боснія та Чорногорія включені до списку безпечних для подорожей країн. Постійні представники держав-членів ЄС затвердили оновлений список із 12 додатковими країнами. Він набере чинності до кінця цього тижня», – написала журналістка Радіо Свобода Г’єракіна Тухіна.

В свою чергу Рікард Джозвяк уточнив, що рекомендація набуде чинності з четверга, 1 липня.

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За його даними, Молдова, Вірменія та Азербайджан також включені до списку.

ЄС востаннє оновлював свої рекомендації щодо подорожей на час пандемії 18 червня.

Тоді вільний в’їзд був дозволений з Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, США та Китаю (у випадку заходів взаємності з боку Пекіна.

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