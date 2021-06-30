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Україна виходить в 1/4 Євро-2020

Андрій Котенський

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Збірна України з футболу в овертаймі зуміла обіграти команду Швеції та вперше в історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи, передає кореспондент Львівського порталу.

Гра проходила в напруженій боротьбі. На 27-й хвилині  поєдинку Україна вийшла уперед. Після пасу Андрія Ярмоленка Олександр Зінченко замкнув м`яч у сітку воріт збірної Швеції.

Під кінець тайму Україна втратила перевагу. Еміль Форсберг пробивав з-за меж штрафного майданчика і м`яч рикошетом влетів у кут воріт українців.

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У другому таймі шведи розпочали гру набагато впевненішими, проте гольові моменти мали обидві команди. Ближче до завершення основного часу гра вирівнялася і стала більш обережною.

На 97-й хвилині Маркус Даніельсон прямою ногою поцілив у коліно Артему Беседіну. У підсумку наш нападник не зумів продовжити поєдинок, а шведи залишається в меншості. Після цього скандинави всіляко намагалися протягнути поєдинок до серії пенальті.

Утім на заключних хвилинах овертайму Україна в більшості таки зуміла дотиснути противника. На 120-й хвилині, після подачі від Олександра Зінченка, ударом головою забив переможний гол у ворота шведів Артем Довбик.

У підсумку Україна сенсаційно пробилася до чвертьфіналу ЧЄ-2020. Наступний поєдинок синьо-жовтих пройде у Римі, проти збірної Англії.

Фото: Українська правда

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