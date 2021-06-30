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У Рудному на земельних махінаціях викрили кооператив

Наталя Дуляба

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Суд повернув у власність Львівської ОДА земельну ділянку біля Рудного, яку незаконно приватизував обслуговуючий кооператив. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,11 га, яка розташована за межами Рудного. Її вартість становить 557 тисяч гривень.

Незважаючи на те, що згадана ділянка належала до держвласності і входила у підрядкування Львівської ОДА, її встиг незаконно приватизувати обслуговуючий кооператив.

Як встановило слідство, для реалізації цієї земельної оборудки голова обслуговуючого кооперативу підробив документи й подав їх до Рудненської селищної ради, аби отримати ділянку у власність.

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«За відсутності будь-яких законних на те підстав обслуговуючий кооператив звернувся до селищної ради та подав недостовірні відомості, на підставі чого органом самоврядування було передано у власність вказану земельну ділянку, яка належить Львівській обласній державній адміністрації», – пояснюють у прокуратурі.

Відтак через порушення земельного законодавства України прокурори звернулися в суд, який задоволив позов і відібрав незаконно приватизовану ділянку назад у власність ЛОДА.

Водночас у прокуратурі додають, що голову обслуговуючого кооперативу обвинувачують у зловживанні службовим становищем та вчиненні службового підроблення. Слідство у справі вже завершили, обвинувальний акт вже скерували до суду, який має обрати посадовцю покарання.

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