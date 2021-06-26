У Львові комунальники всю ніч ліквідовували наслідки негоди: як курсує транспорт

Наслідки негоди у Львові аварійні бригади ліквідовували всю ніч і продовжують це робити. Станом на ранок 26 червня відновлено гаряче водопостачання та практично відновлено рух електротранспорту, окрім кількох маршрутів, також ліквідовано половину поривів на мережах вуличного освітлення. Бригади працюють над розкрижуванням повалених дерев та над пошкодженими дахами будівель. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомил заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, вночі комунальні бригади виявили 145 поривів на мережах зовнішнього освітлення, 6 опор впало. Наразі ліквідовано 45% поривів. 4 бригади продовжують роботу.

«Вночі працювало 50% освітлення зі 100%. Плануємо за сьогодні відновити загальноміське освітлення на 80%», – зазначила посадовиця.

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На мережах електротранспорту виявили 27 поривів. Уночі працювали 6 бригад. Наразі ліквідовано усі пориви, окрім 4 на вул. Сахарова, вул. Героїв УПА, вул. Антоновича та на кільці вулиць Личаківська-Пасічна.

«Відновили рух електротранспорту, за винятком тролейбусів №22, 29 і 30 та трамвая № 3. Трамвай №2 біля церкви Петра і Павла їде по маршруту №7, тобто по вул. Мечникова», – поінформувала Ірина Маруняк.

Вона додала, що АТП №1 збілшить кількість автобусів на ділянках, де наразі не курсує електротранспорт. Так, на маршруті трамваю №3 додадуть 3 одиниці автобусів №45, так само три додаткові автобуси з’являтся на маршруті №2а, а на маршруті №33 замість 3 автобусів курсуватиме 6.

Крім того, через негоду в місті повалено 324 дерева. Станом на ранок суботи, 26 червня, 144 з них вже ліквідовані або розкрижовані. Усі магістральні дороги вільні для проїзду.

Так, у Сихівському районі багато повалених дерев немає, є гілки. Також немає дерев, які би перекривали рух по дорозі.

У Галицькому районі на вул. Короленка є багато дерев. Також складна ситуація на пр. Свободи – тут працюють бригади, двірники, екскаватори, машини. Дерева розкрижовані, але ще багато потрібно зробити. Транспорт нормально проїжджає, небезпеки немає, розповіла Маруняк.

У Личаківському районі є проблема з вул. Пісковою, біля Винниківського базару дуже багато піску. Тривають роботи на вул. Лісній, звідки весь пісок поплив на вул. Піскову та Личаківську. На вул. Личаківській працюють техніка та двірники. Піску – машин 5, зазначила посадовиця. Також є повалені деррева. На вузенькій внутрішньоквартальній вул. Таджицькій перегороджений рух транспорту, але дерево забирають. Перегороджених магістральних доріг немає.

У Залізничному районі всі магістральні дороги вільні для проїзду.

У Шевченківському районі бригади працюють на вул. Волинській, 31, де зірвало дах, також на вул. Хмельницького, 139 та вул. Щурата, 7. Вже приступили до робіт підрядники.

Зі слів Ірини Маруняк, загалом усі магістральні дороги вільні, якщо десь є гілки, то вони знаходяться по боках.

Аварійні комунальні бригади продовжать працювати упродовж дня до 24:00 та, імовірно, завтра, 27 червня, також.

Нагадаємо, 25 червня у Львові пронісся потужний буревій та гроза. Негода завдала чималої шкоди місту.

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