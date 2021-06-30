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На відновлення форварда України Бєсєдіна необхідно пів року

Андрій Котенський

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Результати МРТ-обстеження форварда збірної України Артема Бєсєдіня, який зазнав важкої травми у грі проти збірної Швеції, засвідчили часткові пошкодження задньої хрестоподібної зв’язки, внутрішньої та зовнішньої бічної зв’язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Про це повідомив головний лікар київського «Динамо» Андрій Шморгун, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Андрія Шморгуна, від удару прямою ногою шведського захисника у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму. Повернення нашого гравця на поле не варто очікувати пів року.

«Зараз ми проводимо консультації з травматологами та хірургами з приводу тактики лікування. Термін відновлення – близько шести місяців», – зазначив Андрій Шморгун

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Раніше Львівський портал повідомляв, що нападник збірної України Артем Бєсєдін зазнав серйозної травми у матчі зі збірною Швеції, і вимушений достроково покинути Чемпіонат Європи.

Як відомо нападник Артем Бєсєдін вийшов на поле у на 91 хвилині поєдинку, замінивши Романа Яремчука.

На 97-й хвилині шведський захисник Маркус Даніельсон прямою ногою поцілив у коліно Артему Беседіну. Внаслідолк отриманої травми наш нападник не зумів продовжити поєдинок та покинув поле за допомогою лікарів. Водночас суддя після перегляду повтору інциденту вигнав Даніельсона із поля.

Скандинави із 101 хвилини матчу залишившись у меншості і всіляко намагалися протягнути поєдинок до серії пенальті.

Утім на заключних хвилинах овертайму Україна зуміла дотиснути противника. На 120-й хвилині після подачі від Олександра Зінченка переможний гол головою у ворота шведів забив Артем Довбик.

Відтак Україна сенсаційно пробилася до чвертьфіналу ЧЄ-2020. Наступний поєдинок синьо-жовтих пройде 3 липня у Римі проти збірної Англії.

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