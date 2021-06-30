Бєсєдін достроково покидає Євро-2020 через травму

Нападник збірної України Артем Бєсєдін зазнав серйозної травми у матчі зі збірною Швеції, і вимушений достроково покинути Чемпіонат Європи. Про це повідомив член тренерського штабу збірної України Олександр Шовковський у своєму Facebook.

За словами Олександра Шовковського Артем Бєсєдін вимушений повернутися до Києва, щоб завершити повне обстеження травмованої ноги.

«На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною. Ми більше не зможемо розраховувати на допомогу в наступних матчах на Артема Бєседіна, окрім його підтримки, але це також буде додатковим стимулом для нас. Ми всі сподіваємось, що все обійдеться, і не буде важких наслідків травми.

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Він вимушений покинути місце розташування команди і повернутися до Києва, щоб завершити повне обстеження», – повідомив Олександр Шовковський.

Як відомо нападник Артем Бєсєдін вийшов на поле у на 91 хвилині поєдинку, замінивши Романа Яремчука.

На 97-й хвилині шведський захисник Маркус Даніельсон прямою ногою поцілив у коліно Артему Беседіну. Внаслідолк отриманої травми наш нападник не зумів продовжити поєдинок та покинув поле за допомогою лікарів. Водночас суддя після перегляду повтору інциденту вигнав Даніельсона із поля.

Скандинави із 101 хвилини матчу залишившись у меншості і всіляко намагалися протягнути поєдинок до серії пенальті.

Утім на заключних хвилинах овертайму Україна зуміла дотиснути противника. На 120-й хвилині після подачі від Олександра Зінченка переможний гол головою у ворота шведів забив Артем Довбик.

Відтак Україна сенсаційно пробилася до чвертьфіналу ЧЄ-2020. Наступний поєдинок синьо-жовтих пройде 3 липня у Римі проти збірної Англії.

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