На Львівщині оголосили штормове попередження

У середу, 30 червня, через грози та шквали на території Лвівської області оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, за прогнозами синоптиків, протягом середи Львівщину накриють грози, місцями пройде град. Вранці та вдень поривим вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с.

Через такі несприятливі погодні умови надзвичайники оголосили штормове попередження (І рівень небезпеки).

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, не ходити попід розлогими деревами, лініями електропередач та великими рекламними щитами, а найкраще – не виходити на вулицю, а негоду перечекати у приміщенні.

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Нагадаємо, минулої п’ятниці, 25 червня, Львів накрили сильний буревій та злива. Негода наробила чималих збитків: повалила сотні дерев, потрощила десятки авто, обірвала лінії електропередач та пошкодила дахи будинків. Детальніше – за цим посиланням.

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