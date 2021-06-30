Як правильно встановлювати кондиціонер: що потрібно знати перед викликом майстра

Сезон дощів по всій Україні завершився, і слідом за ним прийшов період літньої спеки. Саме час проводити перевірку кліматичної техніки, встановлювати кондиціонери або готувати їх до активної експлуатації. Ця стаття призначена для людей, які викликали бригаду фахівців з монтажу спліт-системи і хочуть переконатися, що вони все роблять правильно.

Очевидно, що правильно встановити кондиціонер зможе тільки досвідчений майстер (а в ідеалі — бригада з 2-3 чоловік). Де знайти кращих і перевірених фахівців? Кращий варіант-спеціальні онлайн-майданчики. Наприклад, на сайті Kabanchik.ua є можливість переглянути та швидко знайти майстра з відгуками і перевіреною репутацією, призначивши свою ціну і зручний час для установки кондиціонера.

Куди встановлювати кондиціонер?

Перше питання, яке зададуть монтажники: де бурити отвір під магістраль? Все залежить від наміченого розташування внутрішнього і зовнішнього блоків. Варто нагадати, що монтаж кондиціонера проводять до ремонту або після завершення ремонтних робіт.

Внутрішній блок

При виборі місця для установки внутрішнього блоку враховують правила:

дотримання відстаней: мінімум 100 мм до стелі і до найближчих стін, мінімум 1000 мм від верхньої кришки комода або шафи;

не рекомендується установка в нішах, перед перегородками, шторами;

заборонено встановлення над елементами або пристроями, що випромінюють тепло;

потік повітря не повинен безпосередньо потрапляти на місце частого перебування людей.

Зовнішній блок

Його монтують на фасадній частині будівлі і використовують кріплення, з запасом міцності, в три рази перевищує масу блоку. Стіна, на якій планується кріпити елемент, повинна бути міцною і гладкою, готової до регулярного вібраційного впливу.

Значення має обробка стіни: зовнішній блок майстра повинні кріпити не до вентильованого фасаду і не до утеплювального шару, а безпосередньо до стіни. Важливі: від 100 мм між стіною і блоком, а також від 100 мм до найближчих до блоку об’єктів у всіх площинах. Це потрібно, щоб забезпечити природну циркуляцію повітря.

Якщо установка кондиціонера проводиться на першому поверсі, зовнішній блок повинен розташовуватися на висоті 1,8-2 м від землі. Бажано захистити його латами. Дозволено і навіть рекомендовано проводити установку на незаскленому балконі, лоджії.

Жителям верхніх поверхів багатоповерхових будинків варто спробувати розмістити зовнішній блок на даху: обслуговувати його буде дешевше, ніж щорічно викликати промислових альпіністів.

Вибираючи місця для установки внутрішнього і зовнішнього блоків спліт-системи, варто враховувати: відстань між ними не повинно перевищувати 15 м.

Монтаж комунікацій

З блоками все в порядку, але для роботи системи потрібно забезпечити правильне з’єднання всіх елементів. Наприклад, найбільше часу при установці займає монтаж траси охолоджувального контуру. Майстри зобов’язані забезпечити:

збереження правильної відстані між блоками (чим вона більша, тим більше втрати властивостей охолоджувальної рідини);

герметичність з’єднань, що дозволяє уникнути витоку холодоагенту і зниження робочих характеристик спліт-системи.

Фреоновий трубопровід потрібно прокладати без перегинів для вільної циркуляції холодоагенту.

Підключати спліт-систему до електромережі потрібно по окремій лінії: її потрібно протягнути від електрощитка, доповнивши окремим вимикачем-автоматом. Це особливо актуально для будинків і квартир зі старою електропроводкою: загальна лінія не витримає таке навантаження.

Останнє: дренажну трубку потрібно приєднати до каналізації. В Україні не допускається вільний злив конденсату на вулицю: за це можуть оштрафувати.