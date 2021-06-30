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У Львові приступили до ліквідації наслідків буревію. Не курсує електротранспорт

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У Львові розпочали працювати оперативні бригади з ліквідації наслідків негоди. Такі бригади створено у кожному районі міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Також в мерії засідає штаб оперативного реагування, який прийме оперативні рішення щодо ліквідації усіх надзвичайних ситуацій, спричинених негодою.

Через негоду, частина міста знеструмлена, електротранспорт тимчасово не курсує.

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Львівська міська рада просить мешканців зважати на погодні умови та за можливості залишатись вдома. Також мерія просить мешканців перепаркувати автомобілі із потенційно небезпечних ділянок, де можливе падіння гілок, дерев чи обриви ліній електромереж.

Як відомо на Львів 30 червня налетів повторний буревій, який повалив дерева та підтопив вулиці.

Попередній буревій стався минулого тижня, 25 червня. Фото та наслідки негоди можна побачити тут.

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