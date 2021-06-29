ОСТАННІ НОВИНИ

У річці на Стрийщині втопився 57-річний чоловік

Ольга Денисяка

|

У понеділок, 28 червня, у річці Дністер на Стрийщині втопився 57-річний мешканець Львівського району. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Близько 12:00 год. рятувальникам повідомили, що в селі Журавно Стрийського району на річці Дністер зник 57-річний мешканець села Вільховець Львівського району.

О 12:20 Львівська центральна водолазно-рятувальна служба підняла тіло з води на поверхню.

Реклама партнерів

«Пожежно-рятувальним відділенням спільно з працівниками поліції за допомогою рятувальної мотузки та рятувального круга тіло було витягнуто на берег та передано працівникам поліції», – йдеться в повідомленні.

Мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше  читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів