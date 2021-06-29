У річці на Стрийщині втопився 57-річний чоловік

У понеділок, 28 червня, у річці Дністер на Стрийщині втопився 57-річний мешканець Львівського району. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Близько 12:00 год. рятувальникам повідомили, що в селі Журавно Стрийського району на річці Дністер зник 57-річний мешканець села Вільховець Львівського району.

О 12:20 Львівська центральна водолазно-рятувальна служба підняла тіло з води на поверхню.

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«Пожежно-рятувальним відділенням спільно з працівниками поліції за допомогою рятувальної мотузки та рятувального круга тіло було витягнуто на берег та передано працівникам поліції», – йдеться в повідомленні.

Мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: ДСНС