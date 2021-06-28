На Червоноградщині 11-річний хлопець втопився у кар'єрі

Нещасний випадок трапився ввечері неділі, 27 червня. У селі Бояничі Червоноградського району втопився 11-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.

Зазначається, що подія сталася близько 18:00. У місцевому кар’єрі села Бояничі, що на Червоноградщині, втопився мешканець села Ганівка 2010 року народження. Юнак потонув під час купання в озері, пірнув у воду і не винирнув на поверхню.

Тіло з води підняли рятувальники. За допомогою човна, рятувальної мотузки та багра вони витягнули на берег тіло потопельника без ознак життя та передали медикам і працівникам поліції.

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