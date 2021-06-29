Конфлікт на дорозі: на Львівщині водій вистрелив в обличчя чоловіку

28 червня на Львівщині під час сварки на дорозі водій автомобіля Toyota вистрелив з невідомої зброї і влучив в обличчя пасажира кросовера Hyundai. Чоловіка затримала поліція. Тепер йому загрожує покарання – до семи років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

28 червня медики заявили у поліцію про те, що до них за допомогою звернувся 37-річний мешканець одного з сіл Золочівського району. Лікарі діагностували у пацієнта поранення обличчя – лівої щоки.

Також потерпілий повідомив, що близько 21:00 год, у водія автомобіля Hyundai, пасажиром якого він був, виник конфлікт з водієм автомобіля Toyota. Під час сварки водій «Тойоти» вистрелив з невідомої зброї, влучивши йому в обличчя.

Правоохоронці встановили що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. Тієї ж доби правоохоронці його затримали.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за хуліганство (ст.296 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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