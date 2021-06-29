На Донбасі поранили українського військового

Минулої доби, 28 червня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили в пресштабі операції Об’єднаних сил.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. У напрямку Новотошківського застосували стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я пораненого – важкий.

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