ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі поранили українського військового

Ольга Денисяка

|

Минулої доби, 28 червня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили в пресштабі операції Об’єднаних сил.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. У напрямку Новотошківського застосували стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів