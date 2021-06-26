«Нафтогаз» знову підняв ціну на газ: що пропонують споживачам у липні

Компанія-постачальник газу «Нафтогаз України» вчергове підвищилда ціну на газ. У липні за один кубометр споживачам доведеться заплатити 13,13 грн. Порівняно з червнем зростання становить майже 10%. Про це повідомляється на сайті компанії.

На червень компанія запропонувала місячний тариф 11,94 грн за кубометр, проте на липень ця ціна зросла до 13,13 грн.

Зазначимо, що така ціна на газ від постачальника діє за умовами тарифного плану «Місячний». Натомість для користувачів тарифу «Річний» вартість газу залишається незмінною – 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, за умовами дії базових річних тарифних планів, ціни на газ протягом 12 місяців можуть змінюватися лише в бік зниження. З 1 травня саме річні пропозиції діють як базові. Всіх споживачів, які раніше користувалися місячними пропозиціями, постачальники автоматично перевели на річні продукти.

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Нагадаємо, Україна в ручному режимі знижує тариф на газ для населення. Відтак вже із 1 лютого платіжки стануть на понад 30% меншими від сьогоднішньої ринкової ціни.

Додамо, уряд планує розробити річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це повинно захистити непередбачуваних зростань цін.

У «Львівгазі» також сказали, скільки платитимуть споживачі, які не використовували газ.

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