На Стрийщині змія відправила 15-річну дівчинку до реанімації

На Стрийщині 15-річна дівчинка потрапила до реанімації через укус змії. Плазун вкусив дитину у праву стопу. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався 25 червня у селі Верхнячка Стрийського району. О 15:30 місцеву мешканку 2006 року народження у стопу правої ноги вкусила змія. Постраждалу в стані середньої важкості госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ.

Наразі встановлюються обставини події.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. За два місяці плазуни покусали близько десятка людей.

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Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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