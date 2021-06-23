ОСТАННІ НОВИНИ

Зв’язкова УПА Ольга Ільків відзначила своє 101-річчя

Наталя Дуляба

|

21 червня свій 101 День народження відзначила Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича, політв’язень СРСР. Про це повідомляє Львівський портал.

Ольга Ільків є відомою борчинею за незалежність України. Політв’язень, 14 років провела у радянських тюрмах суворого режиму. Була зв’язковою Романа Шухевича, відома під псевдонімами Роксоляна, О. Звіробій (під останнім писала вірші).

Народилася 21 червня 1920 року у Стрию. Відтак днями Ользі Ільків виповнився 101 рік.

Реклама партнерів

Як розповіли Львівському порталу у пресслужбі міськради Львова, з нагоди такого ювілею Ользі Ільків, як і іншим львів’янам, яким виповнюється сто та більше років, виділять 5000 грн одноразової матеріальної допомоги, а також вручать пам’ятну монету.

У 2017 році міська та обласна ради придбали для Ольги Ільків квартиру у Львові. Втім епопея довкола купівлі житла тривала аж два роки, через це неодноразово виникали скандали.

Довідково: У 1941 році Ольга Ільків вступила в ОУН, із 1942 року – провідниця жіночої мережі ОУН Львова. Була зв’язковою Романа Шухевича, облаштовувала для нього конспіративне помешкання на Городоччині. У 1950-му за вказівкою Шухевича мала переїхати зі Львова на Донбас, аби там створити осередок ОУН, проте її затримало МДБ. У 1952 році Ольгу Ільків засудили на 25 років.

Із тюрми вийшла у 1964 році та повернулась до Львова, де працювала санітаркою в обласній лікарні, згодом – двірником, щоб отримати помешкання та забрати дітей з інтернату. Також Ольга Ільків працювала у Львівському історичному музеї, для якого віднайшла чимало експонатів на Ходорівщині.

«Упродовж лише двох років роботи Ольга Ільків надбала 370 експонатів: 164 – предмети інтер’єру (пішви-«поволоки», простирала та верети, обруси, рушники) та 206 одиниць одягу: сорочки, безрукавки-камізельки, хустки, чіпці, намітки-«примітки», спідниці, «фартухи», запаски, спідниці, полотняні плащі-«веренчуки», верхній одяг. Завдяки пані Ользі музей володіє найбільшою кількістю експонатів із Жидачівщини, що допомагають відтворювати та формувати цілісні одягові комплекси різних періодів народного вбрання та побуту цієї місцевості, а також її матеріальний та духовний світ першої половини ХХ ст», – наголошували у Шевченківському гаю.

Тепер Ольга Ільків є учасницею наукових та виховних заходів, присвячених Визвольним змаганням українців. Вона була і залишається символом відваги. Бере активну участь у політичному житті України.

У 2008 році нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, у 2012 році Ольгу Ільків визнали львів’янкою року. Вона також стала однією з героїнь документального фільму «Три історії Галичини».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото – Zaxid.net, відео – ВВС Україна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал
Львівський портал
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал

Відомому на Львівщині захиснику історичної спадщини, чинному керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини Л...

Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів