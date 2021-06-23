Україна вийшла в плей-оф Євро-2020

Збірна України зіграє в плей-оф чемпіонату Європи, увійшовши до числа кращих команд, які посіли третє місце у груповому раунді. Про це пише Football.ua.
Підопічні Андрія Шевченка продовжать виступи в турнірі завдяки перемозі збірної Іспанії над Словаччиною з рахунком 5:0, а також поразці поляків в матчі зі Швецією – 2:3.
Оскільки в таблиці «третіх місць» національні збірні Фінляндії та Словаччини фінішували нижче підопічних Андрія Шевченка, то українці гарантували собі місце в плей-оф чемпіонату Європи.
Таким чином українська команда зіграє в 1/8 фіналу турніру.
Додамо, що українці вперше потрапляють у плей-оф чемпіонату Європи з футболу.
Нагадаємо, що збірна України поступилася Нідерландам з рахунком 2 : 3, обіграла Північну Македонію – 2 : 1, а в заключному матчі групового етапу мінімально поступилася Австрії.
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Фото: УАФ
Вероніка Рой