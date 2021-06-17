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Україна втримала першу перемогу на Євро-2020

Андрій Котенський

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У четвер, 17 червня, збірна України у другому поєдинку в групи «C» Чемпіонату Європи–2020 втримала важливу перемогу проти збірної Північної Македонії. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Матч відбувався в румунському Бухаресті. Із перших хвилин поєдинку збірна Україна впевнено захопила ініціативу, що зрештою вилилося у два забиті голи.

На 29 хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко, а на 34 хвилині збільшив перевагу до двох м’ячів Роман Яремчук.

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Після забитих голів українці відверто розслабилися, чим сповна скористалися суперники. На 57 хвилині македонці зуміли із добивання пенальті відправити м’яча у ворота збірної України. Із другої спроби відзначився Езджан Аліоскі.

Македонці після цього могли ще не раз забити нашій команді, утім  Георгій Бущан впевнено захистив ворота.

Українці також мали колосальний шанс відзначитися на 84 хвилині ударом із пенальті. Однак Малиновський із 11 метрів не зумів переграти голкіпера суперників.

Матч  так і завершився із рахунком 2:1, на користь синьо-жовтих.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Наразі збірна України йде третьою у групі «C» . Долю прямої путівки у наступний раунд Євро–2020 визначить поєдинок проти збірної Австрії, що відбудеться у понеділок, 21 червня.

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