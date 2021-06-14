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Євро–2020. Україна забила двічі, але поступилася Нідерландам

Андрій Котенський

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Найрезультативніший поєдинок Євро– 2020. Збірна Україна відіграла два м’ячі, але в підсумку поступилася із рахунком 3:2 у протистоянні із Нідерландами, які грали на домашній арені в Амстердамі, передає кореспондент Львівського порталу.

Нідерландці забили першими два мячі використовуючи помилки в захисті.

Але на цьому збірна України не знітилася. Розкішкий удар Ярмоленка з лінії штрафного майданчика відновив інтригу на 75 хвилині поєдинку, а гол Яремчука на 79 хвилині ударом головою на випередження відновив рівновагу в матчі.

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Утім на лівому фланзі нашої команди явно не вистачає травмованого Коноплянки. Цим сповна скористалися Нідердандці і на 85 хвилині матчу Дензел Дюмфріс забив переможний гол.

У підсумку збірна України достойно поступилася господарям із рахунком 3:2

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