Гарячу воду частині Сихова обіцяють повернути 25 червня. Перелік вулиць

Незважаючи на анонсоване завершення гідравлічних випробувань у Львові, тепловики відновили подачу гарячої води не всім. Частині Сихова обіцяють повернути гаряче водопостачання уже у п’ятницю, 25 червня. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Після проведених гідравлічних випробувань тепловики продовжують ремонтувати тепломережі на ТЕЦ-1, яка обслуговує Сихівський район.

Частині мешканців уже повернули гарячу воду, ще трьом десяткам вулиць обіцяють відновити гаряче водопостачання до п’ятниці, 25 червня.

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Йдеться про такі вулиці:

Карманського, 19,

Ярославенка, 22, 22-А, 47

Мирного, 43;

Угорська, 7,9, 21,21-А;

Віденська, 8;

Дунайська, 6;

Раковського, 10,23;

Липова Алея, 1,11;

Білоцерківська, 10;

Орлина, 8-А;

Радість, 24;

Вигін, 1,3;

Листопадна, 11,16;

Морозна, 8,12,14,19,19а,21,21а,27,31,37,39;

Сихівська, 2,4,8,10,10а,12,24,26,28,30;

Зубрівська, 11,15,17,19,23,25,25-А,27,36,36-А,26,28,32,34;

просп. Ч. Калини, 7,7-А,63,63-А,65,67,69,73,75,77,39,40,41,42, 43,44,46,47,48,49,50,51,53,55,61,102,104,106,108,110,112,113,114,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135;

Довженка, 18,20,22,1,3,7,9,11,10,14,16;

Манастирського, 3,3-А,5,7,2;

Хуторівка, 30,32,34,36,40,42;

Чукаріна, 1-А,1-Б,2,6,8,10,12,14,18, 20,22,24,26,28,30;

Хоткевича, 30-А,6,10,12,14,16,16-А,18,20,22,24, 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46;

Вернадського, 2,4,10,12,14, 16,18,20,24,26,28,32,34,36,38,40;

Трильовського, 1,5,7,14,16,18,20,22,26,28,21,27,27-А,29,31,33;

Антонича, 2,4,8,10,12,14,16,20,20-А,22,24,24-А,26,28,30,32;

Коломийська, 18;

Драгана, 1,17,19,21;

Скрипника, 39;

Демнянська, 16,18,4,4-А,6-А,8,16-А,24;

Скорини, 28,30,32,36,38,40;

Гашека, 20-А,22А.

Нагадаємо, цьогоріч гідравлінчні випробування у Львові розпочалися з 20 травня. Львів’яни на місяць залишились без гарячої води. Повернути її обіцяли з 22 червня.

Станом на 22 червня гарячу воду увімкнули 660 будинкам у Львові – всім споживачам Залізничнетеплоенерго», а також частині ЛМКП «Львівтеплоенерго». Всім іншим мешканцям пообіцяли повернути гаряче водопостачання до кінця тижня або вже на початку липня.

Як писав Львівський портал, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, які залишаються без гарячої води.

У квітні 2018 року львів’яни навіть створили петицію до мерії з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію, але встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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