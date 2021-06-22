Подачу гарячої води відновили 660 будинкам у Львові. Що з рештою

У вівторок, 22 червня, гарячу воду після гідравлічних випробувань у Львові відновили споживачам ЛКП «Залізничнетеплоенерго», а також частині ЛМКП «Львівтеплоенерго». Всім іншим мешканцям обіцяють повернути гаряче водопостачання до кінця тижня або вже на початку липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Станом на 18:00 год. вівторка, 22 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відновило гаряче водопостачання до усіх своїх споживачів – 370 будинків.

Натомість всі ці процедури досі тривають у ЛМКП «Львівтеплоенерго». Наразі гарячу воду подали до 290 будинків, мешканцям ще більше 200 будинків обіцяють повернути воду до кінця дня.

Ще близько 700 будинкам, які обслуговує «Львівтеплоенерго», знову увімкнуть гарячу гарячу воду «впродовж наступних днів». Найімовірніше йдеться про відтермінування до кінця тижня, 27 червня.

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Натомість гаряче водопостачання частині Шевченківського й Галицького районів відновлять уже на початку липня. Причина – заміна теплової мережі та реконструкція котельні.

Гарячу воду з 4 липня обіцяють мешканцям 97 будинків у Шевченківському районі:

вул. Мазепи, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 33, 35;

вул. Тичини, 17,18, 12;

вул. Селянська, 12;

вул. Хвильового, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 44, 37, 39, 56;

вул. Миколайчука, 1-Б, 3, 5, 7, 1, 1-А, 11, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36-А, 38, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

вул. Лінкольна, 43, 45, 47, 51, 53, 57, 29, 37, 39;

вул. Лляна, 9, 15;

вул. Студинського, 4, 6, 12;

вул. Розточчя, 168;

вул. Плугова, 2, 2-А, 4-А, 6-А, 8, 8-А, 10, 10-А, 7, 14;

вул. Щурата, 4, 10, 9, 11, 13, 16, 18, 5, 7, 8, 12, 14;

вул. Дж. Ленона, 25, 27, 33.

Із 9 липня гарячу воду мають повернути гарячу воду жителям на вул. Тарнавського, 104-Б, 106-А, 114, 116, 118, 118-А, 120.

Нагадаємо, цьогоріч гідравлінчні випробування у Львові розпочалися з 20 травня. Львів’яни на місяць залишились без гарячої води. Повернути її обіцяли з 22 червня.

Як писав Львівський портал, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, які залишаються без гарячої води. У квітні 2018 року львів’яни навіть створили петицію до мерії з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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