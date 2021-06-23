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90% персоналу інфекційної лікарні Львова повністю вакцинувались від covid

Ольга Денисяка

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Станом на 23 червня близько 90% персоналу Львівської обласної інфекційної лікарні повністю вакцинувались від коронавірусу, тобто отримали дві дози щеплення та сертифікат про вакцинацію. Про це під час брифінгу заявила лікар-інфекціоніст медзакладу Людмила Гринів, передає кореспондент Львівського порталу.

«Наш медзаклад є прикладом того, як треба вакцинуватись. Станом на сьогодні близько 90% персоналу є повністю вакциновані, тобто вони отримали дві дози вакцини і мають сертифікати про імунізацію. Після щеплення ми відмічаємо підвищений рівень імуноглобулінів, що власне і показує ефективність вакцини», – розповіла Людмила Гринів.

Також лікарні-інфекціоніст зазначила, що наразі в медзакладі перебувають близько 60 хворих на коронавірус, більшість пацієнтів – у стані середньої тяжкості або тяжкому. Загалом Львівська обласна інфекційна лікарня може прийняти близько 200 хворих.

«Станом на сьогодні в обласній інфекційній лікарні є близько 60 пацієнтів. Стан хворих, які лікуються в нас є середнім та важким, тривалість перебування в стаціонарі становить від 10 до 14 днів. Як правило, до нас потрапляють пацієнти з ускладненнями, тобто з пневмоніями», – додала медик.

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Зазначимо, станом на 23 червня на Львівщині щепили від коронавірусу 115 тисяч людей. При цьому 18 тисяч вже отримали другу дозу, тобто завершили процес імунізації від covid.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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