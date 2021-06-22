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Україна може обмежити в'їзд з країн, де поширюється штам «Дельта»

Ольга Денисяка

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Міністерству закордонних справ та Міністерству охорони здоров’я доручили підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам «Дельта». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі офісу президента України.

«Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам «Дельта», – йдеться в повідомленні.

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 рази заразніший, ніж штам «Альфа» (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 рази частіше – до реанімації.

Як повідомляв Львівський портал, цей штам зараз домінує серед хворих під час спалаху в Росії. Учені Національної академії наук навіть попереджають, що через ситуацію в Росії новий спалах в Україні може розпочатися ще до початку осені.

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За даними ВООЗ, штам коронавірусу «Дельта» вже виявили в 92 країнах світу. Цей штам раніше називали «індійським».

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