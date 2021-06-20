Сьогодні – День медика

Сьогодні українські медики відзначають своє професійне свято – День медичного працівника.

Свято встановлене згідно з Указом Президента від 3 червня 1994 року і відзначається щорічно, в третю неділю червня. Цей день – професійне свято усіх тих, то пов’язав своє життя з медициною. А це не лише лікарі, а й фельдшери, медсестри, санітари.

Цікаво, що медики ще двічі на рік мають привід для святкування – 12 травня у День медичної сестри та в перший понеділок жовтня у Міжнародний день лікаря. Україні є ким і чим пишатися. Її внесок в галузь медицини надзвичайно великий. Без наукових відкриттів у вивчення людини і збереження її здоров’я, зроблених видатними земляками, світова наука є неповною.

Вчені-медики і лікарі України, часто ризикуючи власним життям, рятували людство від страшних епідемій, знаходили ефективні методи діагностики і лікування тяжких хвороб. Вітчизняна медицина немислима без імен Миколи Амосова, Володимира Беца, Олександра Богомольця, Данили Заболотного, Іллі Мечникова, Миколи Стражеска та багато інших. Чимало представників української медицини, одні з яких, не маючи можливості розвивати національну науку, змушені були працювати в «чужих землях», а інші, хоч і досягли видатних успіхів на батьківщині, лишилися невідомими світові, а з часом були призабуті й на рідній землі.

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Львівський портал повідомляв, що напередодні Дня медичного працівника у Львові відзначили переможців регіонального відбору на отримання медичної відзнаки «Орден Святого Пантелеймона. Честь професії». Серед 11 номінантів – медики Львова та області.

Зазначимо, «Орден Святого Пантелеймона» – головна громадська відзнака для медиків, створена за підтримки глав усіх християнських церков в Україні, Міністерства охорони здоров’я та Національної Академії медичних наук. Її вручають щороку, 9 серпня, у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

У 2020 році в номінації «Найкращий медичний працівник» орден отримав Андрій Голод – фельдшер з медицини невідкладних станів бригади екстреної медичної допомоги підстанції №1 Львівського обласного центру медицини катастроф.

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Джерело: Укрінформ