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На Львівщині привітали 11 медиків-переможців у відборі на «медичний Оскар»

Юлія Осим

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Напередодні Дня медичного працівника у Львові відзначили переможців регіонального відбору на отримання медичної відзнаки «Орден Святого Пантелеймона. Честь професії». Серед 11 номінантів – медики Львова та області. Про це повідомив у Facebook голова Львівської регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона» Олег Дуда.

Отриманий «медичний Оскар» вважається найвищою відзнакою в Україні, яку люди у білих халатах отримують за професіоналізм та милосердя.

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Цьогоріч у номінаціях Ордену в регіональному відборі на Львівщині перемогли 11 медиків:

  • номінація «Найкращий лікар» – завідувачка терапевтичного відділення КНП «Жовківська лікарня» Жовківської міської ради Тетяна Кудик
  • номінація «Найкращий медичний працівник» – старша медична сестра дитячого відділення КНП «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» Наталія Козак
  • номінація «Новатор охорони здоров’я» – керівник міжнародної стоматологічної мережі «Клініка Заблоцького» у Львові та Центру Стоматологічної Імплантації у Києві Ярослав Заблоцький
  • номінація «За досягнення у міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 ЛНМУ ім. Данила Галицького, голова Світової Федерації Українських Лікарських Товариств Андрій Базилевич
  • номінація «Взірець служіння суспільству» – голова Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я, сестра Севастіяна Карвацька
  • номінація «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я для іноземних громадян» – керівник програми черепних травм Медичного центру Санібрук у Торонто, професор пластичної хірургії Університету Торонто, професор Олег Антонишин
  • номінація «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров’я» – генеральний директор КНП ЛОР Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр “Центр легеневого здоров’я» Любомир Рак
  • номінація «Найкращий колектив закладу охорони здоров’я» – колектив КНП «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня». Нагороду отримав заступник генерального директора Ігор Берник
  • номінація серед молоді (до 35 років) медаль «За лікарське мистецтво» – лікар-анестезілог та трансфузіолог, начальник групи заготівлі та переробки крові Військово медичного клінічного центру Західного регіону Андрій Медвідь
  • номінація серед молоді (до 35 років) медаль «За турботу і ласку до хворого» – медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи Оксана Лобик
  • номінація серед молоді (до 35 років) медаль «За наукові розробки в медицині» – асистент кафедри реабілітації факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького Назар Негрич

Зазначимо, «Орден Святого Пантелеймона» – головна громадська відзнака для медиків, створена за підтримки глав усіх християнських церков в Україні, Міністерства охорони здоров’я та Національної Академії медичних наук. Її вручають щороку, 9 серпня, у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

У 2020 році в номінації «Найкращий медичний працівник» орден отримав Андрій Голод – фельдшер з медицини невідкладних станів бригади екстреної медичної допомоги підстанції №1 Львівського обласного центру медицини катастроф.

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Фото Олега Дуди

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