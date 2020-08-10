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Львівський фельдшер здобув «медичний Оскар»

Соломія Головіна

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У Києві на щорічній урочистій церемонії нагородження Орденом Святого Пантелеймона найкращих медпрацівників України відзнаку отримав львівський фельдшер Андрій Голод. Про це Львівському порталу повідомили в Українському лікарському товаристві.

 

У номінації «Найкращий медичний працівник» орден отримав Андрій Голод – фельдшер з медицини невідкладних станів бригади екстреної медичної допомоги підстанції №1 Львівського обласного центру медицини катастроф.

Орденом  Святого Пантелеймона, який є найвищою громадською відзнакою за професіоналізм та милосердя, нагородили п’ятьох медичних працівників. Ще троє отримали медалі.

Протягом року з більше, як сотні кандидатів з цілої України було визначено 21 номінанта на Орден, серед яких  і обирали п’ятьох  переможців у номінаціях – «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в Міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» та «Взірець служіння суспільству». Також було визначено дев’ятьох номінантів на медаль у номінаціях: «За турботу і ласку до хворого», «За лікарське мистецтво» та «За наукові розробки у медицині». Разом з орденом переможці отримали  і грошовий сертифікат.

«Кожен з номінантів має свою особливу історію та гідний нагороди. Те, що представники Львівщини практично в усіх номінаціях увійшли до четвірок кращих – це високий показник професійності та служіння людям. Це дійсно висока оцінка медичної спільноти нашої області. Кожен із номінантів гідний найвищих нагород. Велика честь знати і працювати разом із Вами. Щиро вітаю Андрія Голода з нагородженням «Орденом Святого Пантелеймона», – сказав голова Українського лікарського товариства у Львові та Львівської регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона» Олег Дуда.

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Фото: Українське лікарське товариство у Львові

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