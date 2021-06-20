На Донбасі окупанти поранили місцевого мешканця

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 19 червня, бойовики сім разів відкривали вогонь, внаслідок чого отримав кульове поранення місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили в пресштабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу Луганського, Авдіївки, Новотошківського та Водяного.

Також бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли Авдіївку, внаслідок чого місцевий мешканець 1989 року народження отримав кульове поранення. Українські військовослужбовці надали йому необхідну медичну допомогу та доправили до лікарні.

Бійці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Станом на 07:00 год. 20 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

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