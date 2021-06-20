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Львівські медики долучились до світового танцювального флешмобу

Ольга Денисяка

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Медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги взяли участь у всесвітньому танцювальному флешмобі Jerusalema dance challenge. Відповідне відео вони опублікували у День медика, 20 червня.

Медики станції «Буськ» станцювали у захисних костюмах на подвір’ї Підгорецького замку.Таким чином вони долучилися до всесвітнього флешмобу Jerusalema dance challeng, який з’явився під час пандемії та має на меті підтримати всіх, хто постраждав через поширення Covid-19.

«Його головний посил – закликати людей до єдності і допомоги один одному», – розповідають медики.

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Львівський портал повідомляв, що напередодні Дня медичного працівника у Львові відзначили переможців регіонального відбору на отримання медичної відзнаки «Орден Святого Пантелеймона. Честь професії». Серед 11 номінантів – медики Львова та області.

Фото: Тетяна Андрєєва,  Відео: Центр екстреної медичної допомоги

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