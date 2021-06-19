На Львівщині втопився 33-річний чоловік

Ввечері 18 червня у річці Стир на Золочівщині втопився 33-річний чоловік. Його тіло досі не підняли з води. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Нещасний випадок стався близько 22:35 год в селі Бордуляки Золочівського району. 33-річний чоловік втопився в річці Стир.

Тіло потопельника планують піднімати 19 червня. Обставини події встановлюються.

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