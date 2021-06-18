Львів'ян вчитимуть доглядати за історичними помешканнями

У Львові запускають проект «Де межа», щоб проінформувати мешканців історичної частини міста про цінність будинків в яких вони живуть та навчити за ними доглядати. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛКП «Бюро спадщини».

Проєкт є ініціативою «Бюро спадщини» та управління охорони історичного середовища. Триватиме він до кінця року та передбачає десяток онлайн та офлайн подій.

В рамках проекту «Де межа» мешканці будинків в історичних будівлях отримають листівки з інформацією про програми співфінансування, які існують в місті та інформуватимуть, куди звертатися і з ким радитися, якщо виникла потреба щось змінити у історичних помешканнях.

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«У своїй роботі ми зітнулися з тим, що частина мешканців, які живуть в історичних будівлях, не до кінця розуміють їхню цінність та необхідність берегти цю спадщину. Йдеться як про будинки, так і їх елементи декору, наприклад скульптури, ліпнину чи розписи. Тож ми розпочинаємо просвітницько-інформаційну кампанію, яка триватиме до кінця року», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища Павло Богайчик.

Окрім того, для жителів історичних будівель проводитимуть екскурсії під час яких розкажуть про особливості та цінності їх помешкань.

«Також ми започатковуємо серію екскурсій для мешканців історичних будинків вулицями, на яких вони живуть. Професійні гіди детально розкажуть чим цінні будинки. Також плануємо запустити соціальні плакати на зовнішній рекламі, провести спільні просвітницькі проекти із митцями, консультації для мешканців із фахівцями та готуємо на осінь великий проект для школярів у соцмережах», – додає Павло Богайчик.

Інформаційні листівки мешканці історичних будинків міста отримуватимуть вже наступного тижня, а першою екскурсією буде прогулянка вулицями Підзамче з мешканцями, які там живуть.

Львівський портал повідомляв, що задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто даватиме кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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