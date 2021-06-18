Депутат Львівської міськради перебудує гуртожитки на Зеленій під офіси

ПрАТ ТВК «Зелений континент», співвласником якого є чинний депутат міськради Львова Сергій Івах, перебудує гуртожитки на вул. Зеленій, 206-208 під 7-поверховий офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження 18 червня видав виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Так, ПрАТ ТВК «Зелений континент» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівель на вул. Зеленій, 206 і 208. У документі не вказано, що тут буде після завершення робіт, однак з планування приміщень зрозуміло, що йдеться про офіси.

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Згадані будинки на вул. Зеленій є гуртожитками колишнього меблевого комбінату. Їх перебудують під 7-поверховий офісний центр, загальна площа якого сягне понад 1000 м кв.

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Своїм рішенням виконком встановив, що висота майбутніх офісів не повинна перевищувати 25,6 м. Відсотка забудови земельної ділянки не визначили.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ «Торгово-виробнича компанія “Зелений континент”» існує з 1994 року і займається виробництвом меблів. Його власниками є Олександр Слободянюк та Сергій Івах. Останній є депутатом Львівської міської ради від «ЄС», також нещодавно він очолив обласне управілння майна.

За президентства Петра Порошенка Сергій Івах у 2019 році був головою Радехівською РДА.

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