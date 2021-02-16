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Комунальним майном Львівщини управлятиме депутат ЛМР

Юлія Осим

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Новим керівником управління майном спільної власності Львівської обласної ради став депутат ЛМР Сергій Івах. Його призначення на посаду 64 обласних обранців підтримали на сесії 16 лютого. Про це повідомляє Львівський портал.

Під час свого виступу Івах запевнив, що впровадить прозорі принципи управління майном комунальної власності обласної ради. А основним завданням управління буде проведення моніторингу та аудиту діяльності комунальних підприємств та закладів обласної ради, підвищення рівня ефективності установ.

Зазначимо, що Сергій Івах – депутат Львівської міської ради VIII та VIII скликань, член політичної партії «Європейська солідарність», голова громадської організації «Громада і справедливість». Народився у Львові у 1972 році. Раніше працював на посаді директора ТзОВ «Діамант Аурум» (2010-2019).

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Зазначимо, що у 2019 році був головою Радехівської РДА.

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