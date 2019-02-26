Радехівську РДА очолив депутат Львівської міської ради

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Іваха головою Радехівської районної державної адміністрації. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Президента України, підписаному 26 лютого 2019 року.

«Призначити Іваха Сергія Ярославовича головою Радехівської районної державної адміністрації Львівської області зі строком випробування три місяці», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Сергій Івах є депутатом Львівської міської ради від Блоку Петра Порошенка. Також він є директором та бенефіціарним власником фірми «Діамант Аурум» та директором ППВКФ «Ортекс». З 2015 року є членом громадської організації «Громада і справедливість».

У Львівській міській раді Сергій Івах є членом постійної депутатської комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища.

Додамо, що попереднього керівника Радехівської РДА Тараса Калиту у листопаді 2018 року впіймали на хабарі. Згодом Президент України Петро Порошенко звільнив його з посади.

Фото: lviv.solydarnist