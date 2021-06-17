Львівщина отримала майже 40 тисяч доз вакцини CoronaVac

У четвер, 17 червня, на Львівщину прибула чергова партія вакцини CoronaVac. Область отримала майже майже 40 тисяч доз препарату. Про це інформує Львівський обласний центр громадського здоров’я.

На Львівщину прибула чергова партія вакцини «Coronavac» у кількості 38 320 доз. Як зазначив регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, цією вакциною продовжують максимально щеплювати осіб в новостворених центрах вакцинації.

В пріоритеті лишаються особи з листа очікування додатку «Дія», але усі, хто бажає провакцинуватися, можуть зробити це в порядку живої черги. Також розглядається розширення локацій центрів вакцинації вже з наступного тижня.

Нагадаємо, у зв’язку зі святами графік роботи центрів вакцинації населення на Львівщині на ці вихідні змінюється. Про те, як вони працюватимуть, читайте за посиланням.

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Зазначимо, covid-щеплення на Львівщині роблять трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами: американською Pfizer, китайською CoronaVac, індійською Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio (Південна Корея). Останні дві є ідентичні за складом і технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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