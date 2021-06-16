На Львівщині змінили графік масової вакцинації через свята

Впродовж вихідних на Львівщині Центри масової вакцинації працюватимуть лише в суботу, 19 червня, на шести локаціях. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.
«Графік роботи центрів вакцинації населення на ці вихідні змінили через професійне свято медичних працівників та день Святої Трійці», – йдеться в повідомленні.
Згідно з опублікованим розкладом, центри вакцинації працюватимуть лише 19 червня на шести локаціях – у Львові в Центрі Довженка, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді та Новояворівську.
- Львів
Центр Довженка (Сихів) проспект Червоної Калини, 81
з 10:00 год. до 15:00 год.
- Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім вул. 22 січня, 28
з 09:00 год. до 17:00 год.
- Трускавець
Поліклінічне відділення КНП «Трускавецька МЛ» вул. Данилишиних, 62
з 09:00 год. до 15:00 год.
- Стрий
Стрийська ЗШ №5 ім. В.Стасюка вул. Шевченка, 18), спортзал
з 10:00 год. до 16:00 год.
- Червоноград
ЦПМСД м.Червонограда вул. Івасюка
з 08:30 год. до 15:00 год.
- Новояворівськ
Палац культури «Кристал» вул. Шевченка, 1
з 10:00 год. до 15:00 год.
Зазначимо, впродовж вихідних, 12-13 чеврня на Львівщині працювали вісім центрів вакцианації: три центри у Львові та ще по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді. Тоді зробили більше 4 000 щеплень від коронавірусу.
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Ольга Денисяка