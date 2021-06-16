На Львівщині змінили графік масової вакцинації через свята

Впродовж вихідних на Львівщині Центри масової вакцинації працюватимуть лише в суботу, 19 червня, на шести локаціях. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

«Графік роботи центрів вакцинації населення на ці вихідні змінили через професійне свято медичних працівників та день Святої Трійці», – йдеться в повідомленні.

Згідно з опублікованим розкладом, центри вакцинації працюватимуть лише 19 червня на шести локаціях – у Львові в Центрі Довженка, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді та Новояворівську.

Львів

Центр Довженка (Сихів) проспект Червоної Калини, 81

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з 10:00 год. до 15:00 год.

Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім вул. 22 січня, 28

з 09:00 год. до 17:00 год.

Трускавець

Поліклінічне відділення КНП «Трускавецька МЛ» вул. Данилишиних, 62

з 09:00 год. до 15:00 год.

Стрий

Стрийська ЗШ №5 ім. В.Стасюка вул. Шевченка, 18), спортзал

з 10:00 год. до 16:00 год.

Червоноград

ЦПМСД м.Червонограда вул. Івасюка

з 08:30 год. до 15:00 год.

Новояворівськ

Палац культури «Кристал» вул. Шевченка, 1

з 10:00 год. до 15:00 год.

Зазначимо, впродовж вихідних, 12-13 чеврня на Львівщині працювали вісім центрів вакцианації: три центри у Львові та ще по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді. Тоді зробили більше 4 000 щеплень від коронавірусу.

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