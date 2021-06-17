Через аварію частина Львова — без води

Частина Залізничного району Львова залишилась без води. Через аварію на електромережі знеструмлено насосну станцію. «Львівобленерго» обіцяє ліквідувати аварію до 12:00. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівводоканалі».

Так, через аварію на електромережі знеструмлено насосну станцію «Будзень-3». Без водопостачання тимчасово залишились 19 вулиць Залізничного району міста:

вул. Виговського І. — всі будинки

вул. Головатого А. — всі будинки

вул. Городоцька — всі будинки

вул. Дозвільна — всі будинки

вул. Дрогобицька — всі будинки

вул. Зоряна — всі будинки

вул. Каховська — всі будинки

вул. Корсунська — всі будинки

вул. Кричевського М. — всі будинки

вул. Кульчицької О. — всі будинки

вул. Любінська — всі будинки

вул. Лютнева — всі будинки

вул. Патона Є. — всі будинки

вул. Петлюри С. — всі будинки

вул. Полтави П. — всі будинки

вул. Ряшівська — всі будинки

вул. Садова — всі будинки

вул. Сигнівка — всі будинки

вул. Симоненка В. — всі будинки

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів