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Через аварію частина Львова — без води

Юлія Осим

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Частина Залізничного району Львова залишилась без води. Через аварію на електромережі знеструмлено насосну станцію. «Львівобленерго» обіцяє ліквідувати аварію до 12:00. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівводоканалі».

Так, через аварію на електромережі знеструмлено насосну станцію «Будзень-3». Без водопостачання тимчасово залишились 19 вулиць Залізничного району міста:

  • вул. Виговського І. — всі будинки
  • вул. Головатого А. — всі будинки
  • вул. Городоцька — всі будинки
  • вул. Дозвільна — всі будинки
  • вул. Дрогобицька — всі будинки
  • вул. Зоряна — всі будинки
  • вул. Каховська — всі будинки
  • вул. Корсунська — всі будинки
  • вул. Кричевського М. — всі будинки
  • вул. Кульчицької О. — всі будинки
  • вул. Любінська — всі будинки
  • вул. Лютнева — всі будинки
  • вул. Патона Є. — всі будинки
  • вул. Петлюри С. — всі будинки
  • вул. Полтави П. — всі будинки
  • вул. Ряшівська — всі будинки
  • вул. Садова — всі будинки
  • вул. Сигнівка — всі будинки
  • вул. Симоненка В. — всі будинки

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