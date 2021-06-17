Через аварію частина Львова — без води

Частина Залізничного району Львова залишилась без води. Через аварію на електромережі знеструмлено насосну станцію. «Львівобленерго» обіцяє ліквідувати аварію до 12:00. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівводоканалі».
Так, через аварію на електромережі знеструмлено насосну станцію «Будзень-3». Без водопостачання тимчасово залишились 19 вулиць Залізничного району міста:
- вул. Виговського І. — всі будинки
- вул. Головатого А. — всі будинки
- вул. Городоцька — всі будинки
- вул. Дозвільна — всі будинки
- вул. Дрогобицька — всі будинки
- вул. Зоряна — всі будинки
- вул. Каховська — всі будинки
- вул. Корсунська — всі будинки
- вул. Кричевського М. — всі будинки
- вул. Кульчицької О. — всі будинки
- вул. Любінська — всі будинки
- вул. Лютнева — всі будинки
- вул. Патона Є. — всі будинки
- вул. Петлюри С. — всі будинки
- вул. Полтави П. — всі будинки
- вул. Ряшівська — всі будинки
- вул. Садова — всі будинки
- вул. Сигнівка — всі будинки
- вул. Симоненка В. — всі будинки
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Юлія Осим