Що може з’явитись на місці зруйнованої вілли «Люсія». Візуалізація

Під час воркшопу архітектори запропонували можливі версії розбудови зруйнованої вілли «Люсія», що на вул. Свєнціцького, 16. Про це йдеться на Facebook Центру архітектури, дизайну та урбаністики.

Власник зруйнованої вілли «Люсія» ОСББ «Свєнціцького-16» власним коштом провів воркшоп, у межах якого архітектори напрацювали варіанти розбудови пам’ятки зі збереженням її цінних автентичних елементів.

Львівська міська рада зі свого боку погодилась розглянути архітектурні пропозиції щодо «Люсії» і заявила про готовність знайти «компромісне рішення». Умова – вілла має зберегти статус пам’ятки архітектури.

Реклама партнерів

Результати архітектурного воркшопу. Ось що може з’явитися на місці вілли «Люсія»:

Зазначимо, що участь у воркшопі брали кафедра ДАС, майстерня Юрія Столярова (Містопроект), Студія «АрхНово», «Творимо» (Максим Ключковський) та архітектор Микола Буртик. Позиція мерії Львова щодо цих архітектурних пропозицій ще не відома.

Але сам забудовник нещодавно запевняв, що на місці вілли, яка, до речі, розташована в історичному ареалі Львова, не планують будувати будинок більший ніж на 5 поверхів. А головним візуальним фактором буде те, аби будівля «вписалась» в існуюче архітектурне середовище.

Нагадаємо, ще у 2017 році ОСББ «Свєнціцького-16», яке є власником занедбаної вілли «Люсія», заявило про намір збудувати на місці історичного будинку багатоповерхівку. Втім вже на початку 2018-го віллу внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що унеможливило проведення будь-яких робіт на об’єкті без погодження Міністерства культури.

Згодом ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасував статус пам’ятки, на що мерія Львова подала апеляцію. Судова тяганина триває й дотепер. Детальніше про цю скандальну історію читайте у статті за цим посиланням.

Довідково: віллу «Люсію» на вул. Свєнціцького, 16 збудували наприкінці XIX століття за проєктом архітектора Івана Долинського як будинок для однієї родини. Зі самого початку тут мешкала сім’я радника цісарсько-королівського пана Юзефа Ольпінського. До 1939-х років віллу перелаштовували під кожного нового власника, проте остаточних змін всередині вона зазнала після II Cвітової війни. Саме тоді будівлю перепланували під п’ять окремих квартир.

Ззовні віллу не змінювали, вона залишилась такою ж як при будівництві. Одним із найцінніших автентичних елементів є дерев’яне різьблення на даху, яке частково збереглося донині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.