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Родині сімейної лікарки зі Львівщини, яка померла від covid, дадуть 1,7 млн грн

Ольга Денисяка

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Фонд соцстрахування виплатить 1,7 млн грн сім’ї сімейної лікарки зі Львівщини, життя якої забрав коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Сімейна лікарка заразилась коронавірусом під час роботи, відтак її сім’я отримає 1 мільйон 702 тисячі гривень страхових виплат.

Кошти Фонд соцстрахування перерахував 14 червня, вони мають надійти на банківський рахунок упродовж кількох днів.

Зазначимо, що медикам, які заразились коронавірусом і отримали інвалідність або ж померли від ускладнень, спричинених COVID-19, держава гарантує виплату від 630 тисяч до 1,5 млн грн. Втім такі виплати проводять виключно після розслідування.

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На Львівщині станом на листопад минулого року від коронавірусу померли 33 медпрацівники, 12 із – це лікарі. При цьому по 1,5 млн грн страхових виплат наразі отримали сім’ї лише 13 медиків.

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