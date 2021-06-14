Родині сімейної лікарки зі Львівщини, яка померла від covid, дадуть 1,7 млн грн

Фонд соцстрахування виплатить 1,7 млн грн сім’ї сімейної лікарки зі Львівщини, життя якої забрав коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Сімейна лікарка заразилась коронавірусом під час роботи, відтак її сім’я отримає 1 мільйон 702 тисячі гривень страхових виплат.

Кошти Фонд соцстрахування перерахував 14 червня, вони мають надійти на банківський рахунок упродовж кількох днів.

Зазначимо, що медикам, які заразились коронавірусом і отримали інвалідність або ж померли від ускладнень, спричинених COVID-19, держава гарантує виплату від 630 тисяч до 1,5 млн грн. Втім такі виплати проводять виключно після розслідування.

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На Львівщині станом на листопад минулого року від коронавірусу померли 33 медпрацівники, 12 із – це лікарі. При цьому по 1,5 млн грн страхових виплат наразі отримали сім’ї лише 13 медиків.

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