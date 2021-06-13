В Україні за добу зробили майже 35 тисяч щеплень від Covid

У суботу, 12 червня, в Україні від коронавірусної інфекції вакцинували ще майже 35 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

Протягом минулої доби щеплено 34870 українців. Серед них першу дозу отримали 28 384 людини, а другу дозу вакцини ще 6 486 людей.

У суботу в Україні працювали 257 мобільні бригади та 370 пунктів вакцинації.

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Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 683 456 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 1 459 376 осіб, із них завершили курс вакцинації 236 906 людей.

Водночас 12 червня у Львові від коронавірусу щеплено 1590 осіб вакциною «CoronaVac». Загалом щеплення проводило 14 бригад (13 мобільних та 1 стаціонарна).

Як відомо, на вихідних 12-13 червня на Львівщині працюватимуть вісім Центрів вакцинації від Covid. Зокрема, три центри працюватимуть у Львові та ще по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.

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