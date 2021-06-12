В Україні пришвидшують темпи вакцинації

За минулу добу, 11 червня, в Україні проти COVID-19 було щеплено 60 062 особи. З них вакциновано першою дозою – 35 680 людей, а другу дозу отримали – 26 382 особи. Це на 7 733 щеплень більше, аніж за попередню добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 661 410 щеплень в Україні.

Найбільшу кількість щеплень за 11 червня 2021 року було проведено у м. Києві – 9 883 щеплень.

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Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу виглядає так:

Як відомо вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На вихідних 12-13 червня на Львівщині працюватимуть вісім Центрів вакцинації від Covid. Зокрема, три центри працюватимуть у Львові та ще по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові.

До України прибули також 1,715 млн доз китайської вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Окрім того Україна отримала ще й 590 850 доз американської вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech в рамках глобальної ініціативи COVAX. Також, до України прибуло вже 234 000 доз вакцини від Pfizer закуплених за державний кошт.

23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.

03 червня 2021 року Україна отримала 705 600 доз вакцини AstraZeneca, виробленої у ЄС.

Вакцина виробництва американської Johnson&Johnson ще не зареєстрована в Україні. 500 доз цієї вакцини були завезені на територію нашої держави згідно з затвердженим порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів виключно для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму.

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