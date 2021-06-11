У Львові збираються встановити пам’ятник Євгену Коновальцю

З нагоди 130-річчя від уродин Євгена Коновальця у Львові планують встановити пам’ятник легендарному ОУНівцю. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Для того, аби обрати найкращу концепцію пам’ятника, у мерії збираються оголосити Всеукраїнський архітектурний конкурс. Лише після цього візьмуться за виготовлення і встановлення монумента.

Де саме облаштують пам’ятник Євгену Коновальцю, Андрій Москаленко не уточняє. Втім попередньо заплановано встановити його у Галицькому районі.

«Євген Коновалець є однією з ключових постатей у становленні української ідентичності. Вже понеділок, 14 червня, – 130 років від дня його народження. Того ж дня на засідання виконавчого комітету виносимо на затвердження проєкт рішення про оголошення конкурсу на кращу концепцію пам’ятника гегендарному Євгену Коновальцю у Львові. Дуже знакове рішення», – написав Андрій Москаленко.

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Нагадаємо, цьогоріч минає 130-та річниця від дня народження Євгена Коновальця, відтак 2021-й на Львівщині проголосили роком видатного ОУНівця.

З цієї нагоди Нацбанк випустив в обіг пам’ятну монету, присвячену видатному українському націоналісту.

Додамо, що нещодавно депутати закликали Володимира Зеленського присвоїти Євгену Коновальцю звання Героя України.

Довідково: Євген Коновалець – видатний український військовий і політичний діяч, один з ідеологів українського націоналізму. Полковник Армії УНР, комендант УВО, голова Проводу українських націоналістів, перший голова ОУН.

Народився Євген Коновалець 14 червня 1891 року у селі Зашків, що на Жовківщині. 23 травня 1938 року провідника ОУН вбили у Роттердамі агенти радянських спецслужб. Спецоперацію з його вбивства розробляли у Москві під особистим наглядом Йосипа Сталіна.

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